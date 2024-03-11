Хет-трик Блэквелла и дубль Бедарда помогли «Чикаго» обыграть «Аризону»

«Чикаго» дома победил «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4.

У хозяев сделал хет-трик Колин Блэквелл, еще две шайбы забросил Коннор Бедард, по одному голу у Тайлера Джонсона и Райана Донато. Защитник «Блэкхоукс» Сет Джонс отдал 4 результативные передачи.

У гостей дважды отличился Клэйтон Келлер, по одной шайбе у Дилана Гюнтера и Ника Шмальца.

«Аризона» занимает 13-е место в таблице Западной конференции НХЛ с 57 очками в 65 матчах. «Чикаго» идет на последней, 16-й строчке с 39 очками в 65 играх.