«Чикаго» — «Аризона»: видеообзор матча НХЛ

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«Чикаго» дома победил «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Аризона» занимает 13-е место в таблице Западной конференции НХЛ с 57 очками в 65 матчах.

«Чикаго» идет на 16-й строчке с 39 очками в 65 играх.