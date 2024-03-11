«Каролина» — «Калгари»: видеообзор матча НХЛ

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«Каролина» дома разгромила «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:2.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Каролина» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 84 очками в 64 матчах.

«Калгари» идет на 11-й строчке «Запада» с 67 очками в 64 играх.