Чибисов заявил, что не прописывал в контракте с "Виннипегом" опцию возвращения в КХЛ

Новичок "Виннипега"​ нападающий Андрей Чибисов в интервью "СЭ" рассказал, почему принял решение переехать в Северную Америку.

– После этого сезона случился массовый отъезд хоккеистов в НХЛ. КХЛ стала менее привлекательной?

– Я не знаю, почему уезжают другие. Но когда мне поступило предложение, просто захотелось посмотреть, как это – сыграть в лучшей хоккейной лиге мира. Хочу понять этот уровень, знать, к чему стремиться. Буду стараться найти свои максимальные возможности. Хочется своими глазами увидеть эти сумасшедшие аншлаги на аренах. А в Россию никогда не поздно вернуться. Все родные все равно здесь – всегда ждут.

– Но кто-то едет за океан с мыслью, что после возвращения из НХЛ здесь им уже будут платить совсем другие деньги.

– Если бы я думал об этом – сразу начал бы мутить махинации типа: "Мной интересуются в НХЛ, поэтому я хочу больше денег". Никогда этим не занимался, повторюсь – у меня чисто спортивный интерес.

– Есть ли у вас возможность вернуться в КХЛ, если надолго задержитесь в фарм-клубе?

– Мы такую опцию не прописывали.Для чего мне это? Я считаю, что люди, которым нужна такая страховка, изначально не уверены в себе и в своих силах. Зачем тогда вообще ехать за океан? Для меня главное – доказать самому себе, что я чего-то стою.

Считаю, что пункт о возвращении в КХЛ прописывают только те, кто чего-то боится. Я должен хотя бы попытаться. Возможно, это мой единственный шанс. Лично меня такой контракт только бы тормозил: всегда знаешь о том, что у тебя есть шаг назад. Если вдруг что-то пойдет не так – можно сбежать. Так что опция прерывания контракта – для слабаков. Я уверен в себе на все сто процентов.

В сезоне 2018/19 26-летний Андрей Чибисов провел за "Металлург"​ 50 матчей и набрал 20 (7+13) результативных баллов. (Алена Гребенькова)

Полностью интервью Чибисова – здесь