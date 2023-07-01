Черных заявил, что на драфте НХЛ всегда много спорных выборов

Известный агент Александр Черных подвел итоги драфта НХЛ-2023.

«На драфте было выбрано три вратаря из нашего агентства — Егор Заврагин, Евгений Волохин и Егор Вельмакин. Отдельно я хотел бы поздравить Федерацию хоккея Беларуси, потому что было выбрано много белорусских ребят. Вообще выбор на драфте, в моем понимании, это значит, что хоккеист работает правильно и на него обратили внимание. Это надо рассматривать как дополнительную опцию. На драфте НХЛ всегда много спорных выборов и многие сильные игроки остаются без внимания. В этом году было так же. Я разговаривал со многими скаутами, и они разделают мое мнение. Клубы НХЛ часто ошибаются, и про игроков, которые выбраны на драфте, потом мы больше ничего не слышим. Вспомните Никиту Щербака. Поэтому к тому, выбрали игрока или нет, надо относиться спокойнее. Например, Петра Кочеткова по своему году не выбрали, а на следующий сезон он уже ушел высоко. В любом случае за океан нужно ехать уже готовым. Место на драфте ни о чем не говорит, это все на будущее, а свою перспективу надо будет подкрепить игрой», — приводит слова Черных «РБ Спорт».

На драфте НХЛ 2023 года было выбрано 19 россиян.