Черных заявил, что на драфте НХЛ всегда много спорных выборов
Известный агент Александр Черных подвел итоги драфта НХЛ-2023.
«На драфте было выбрано три вратаря из нашего агентства — Егор Заврагин, Евгений Волохин и Егор Вельмакин. Отдельно я хотел бы поздравить Федерацию хоккея Беларуси, потому что было выбрано много белорусских ребят. Вообще выбор на драфте, в моем понимании, это значит, что хоккеист работает правильно и на него обратили внимание. Это надо рассматривать как дополнительную опцию. На драфте НХЛ всегда много спорных выборов и многие сильные игроки остаются без внимания. В этом году было так же. Я разговаривал со многими скаутами, и они разделают мое мнение. Клубы НХЛ часто ошибаются, и про игроков, которые выбраны на драфте, потом мы больше ничего не слышим. Вспомните Никиту Щербака. Поэтому к тому, выбрали игрока или нет, надо относиться спокойнее. Например, Петра Кочеткова по своему году не выбрали, а на следующий сезон он уже ушел высоко. В любом случае за океан нужно ехать уже готовым. Место на драфте ни о чем не говорит, это все на будущее, а свою перспективу надо будет подкрепить игрой», — приводит слова Черных «РБ Спорт».
На драфте НХЛ 2023 года было выбрано 19 россиян.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|11.10
|00:30
|
Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
|
Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
|
Вегас – Сиэтл
|- : -