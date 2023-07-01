«Каролина» продлит контракт с Ахо на восемь лет

Форвард «Каролины» Себастьян Ахо близок к продлению контракта, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

По сведениям источника, 25-летний финн подпишет новое соглашение на восемь лет с кэпхитом 8,46 млн долларов. Действующий контракт истекает в конце следующего сезона.

Ахо набрал 67 (36+31) очков в 75 матчах регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне. В плей-офф в активе форварда 12 (5+7) баллов в 15 играх.