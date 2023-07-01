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Сегодня, 15:46

Российский нападающий Костин подписал контракт с «Детройтом»

Виталий Косик
Корреспондент
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Хоккеист Клим Костин
Клим Костин.
Фото Global Look Press

Российский форвард Клим Костин подписал контракт с «Детройтом», сообщает пресс-служба НХЛ.

Соглашение 24-летнего россиянина с командой рассчитано на два года. Зарплата хоккеиста — 2 миллиона долларов за сезон.

Ранее стало известно, что «Эдмонтон» обменял Костина в «Детройт». В октябре 2022 года фоврард был обменян из «Сент-Луиса» в «Эдмонтон».

В регулярном чемпионате НХЛ-2022/23 форвард сыграл за «Ойлерз» 57 матчей и набрал 21 очко (11+10). В плей-офф Костин провел 12 матчей и набрал 5 (3+2) очков.

Клим Костин
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ХК Детройт Ред Уингз
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