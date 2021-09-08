Чемпионы НХЛ Василевский и Сергачев вместе с Ургантом станцевали под песню «Руки Вверх!»

Российские хоккеисты «Тампы» Андрей Василевский и Никита Кучеров стали гостями шоу «Вечерний Ургант».

Спортсмены вместе с ведущим программы Иваном Ургантом устроили реконструкцию чемпионского парада «Лайтнинг», станцевав под песню группы «Руки Вверх!» под названием «Крошка моя», которую в прямом эфире исполнил Сергей Жуков.

В июле 2021 года «Тампа» во второй раз подряд выиграла Кубок Стэнли, победив в финальной серии «Монреаль» со счетом 4-1.