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Чемпионы НХЛ Василевский и Сергачев вместе с Ургантом станцевали под песню «Руки Вверх!»

15:57
Андрей Василевский, Никита Кучеров и Иван Ургант танцуют под песню группы «Руки Вверх!». Фото Кадр из эфира программы «Вечерний Ургант»
Андрей Василевский, Никита Кучеров и Иван Ургант танцуют под песню группы «Руки Вверх!». Фото Кадр из эфира программы «Вечерний Ургант»
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Российские хоккеисты «Тампы» Андрей Василевский и Никита Кучеров стали гостями шоу «Вечерний Ургант».

Спортсмены вместе с ведущим программы Иваном Ургантом устроили реконструкцию чемпионского парада «Лайтнинг», станцевав под песню группы «Руки Вверх!» под названием «Крошка моя», которую в прямом эфире исполнил Сергей Жуков.

В июле 2021 года «Тампа» во второй раз подряд выиграла Кубок Стэнли, победив в финальной серии «Монреаль» со счетом 4-1.

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Иван Торопцев все материалы автора

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