Президент ИИХФ объяснил, почему НХЛ может не отпустить игроков на Олимпиаду

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель отметил, что НХЛ потеряла большие деньги в период пандемии коронавируса. Поэтому, по его словам, ИИХФ решила дать шанс лиге не отпускать игроков на Олимпиаду в Пекине в случае ухудшении ситуации.

3 сентября было объявлено, что игроки НХЛ примут участие в Олимпиаде в Пекине. Соглашение допускает возможность до 10 января отозвать хоккеистов, если НХЛ или профсоюз игроков лиги (NHLPA) сочтут эпидемиологические условия небезопасными.

«Было очень тяжело сделать так, чтобы они поехали в Китай, особенно при текущей ситуации с COVID-19, — цитирует ТАСС Фазеля. — Это был большой вызов. Национальная хоккейная лига — это бизнес, и мы должны понимать, что они потеряли большие деньги из-за пандемии. Поэтому мы не могли не дать возможность НХЛ отказаться ехать на Олимпиаду и согласиться с этим условием».

«Если у нас есть хоть минимальный шанс для того, чтобы все сильнейшие играли на Олимпиаде, нам надо цепляться за него. Но если бы будем ждать 2026 года, то с момента Олимпиады в Сочи пройдет уже 12 лет, а это значит, что уйдет целое поколение игроков, так и не получив возможности выступить на Играх. Я думаю, что хоккеисты хотят играть на Олимпиаде», — добавил президент ИИХФ.