Ленер: «Флери для меня такая же легенда, как и для вас»

Вратарь «Вегаса» Робин Ленер поделился мнением об одноклубнике Марке-Андре Флери.

«Для меня честь играть с Марком. Мы сблизились. Время, которое я провел здесь, было особенным с учетом всего происходящего. Нужно ценить ситуацию. Мне кажется, что мы неплохо справились. Флери для меня такая же легенда, как и для вас», — цитирует Ленера русскоязычный сайт НХЛ.

Контракт 36-летнего Флери с зарплатой в 7 миллионов долларов в год рассчитан еще на один сезон. У него есть пункт на частичный запрет на обмены.

Флери оказался в «Вегасе» летом 2017 года во время драфта расширения. До этого он провел всю карьеру в «Питтсбурге». Вместе с «Пингвинами» он выиграл три Кубка Стэнли.