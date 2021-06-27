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Ленер: «Флери для меня такая же легенда, как и для вас»

10:05
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Вратарь «Вегаса» Робин Ленер поделился мнением об одноклубнике Марке-Андре Флери.

«Для меня честь играть с Марком. Мы сблизились. Время, которое я провел здесь, было особенным с учетом всего происходящего. Нужно ценить ситуацию. Мне кажется, что мы неплохо справились. Флери для меня такая же легенда, как и для вас», — цитирует Ленера русскоязычный сайт НХЛ.

Контракт 36-летнего Флери с зарплатой в 7 миллионов долларов в год рассчитан еще на один сезон. У него есть пункт на частичный запрет на обмены.

Флери оказался в «Вегасе» летом 2017 года во время драфта расширения. До этого он провел всю карьеру в «Питтсбурге». Вместе с «Пингвинами» он выиграл три Кубка Стэнли.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/fleury-hochet-ostatsya-v-vegas-s-lehner/c-325488894

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