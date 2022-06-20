Бывший нападающий СКА Андрей Кузьменко подписал контракт с «Ванкувером». Игрок в своих социальных сетях выложил фотографию в форме «Кэнакс».

Срок соглашения 26-летнего нападающего со СКА истек 30 апреля. Он является свободным агентом и мог подписать контракт с любым клубом.

В 45 матчах минувшего регулярного чемпионата КХЛ Кузьменко набрал 53 (20+33) очка. В Кубке Гагарина-2022 у него 14 (7+7) баллов в 16 играх.