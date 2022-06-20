Рашит Давыдов оценил шансы голкипера «Рейнджерс» Шестеркина выиграть «Везина Трофи»

Тренер вратарей ярославского «Локомотива» Рашит Давыдов оценил шансы голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестеркина выиграть «Везина Трофи».

— Как высоко вы бы оценили шансы Игоря Шестеркина получить «Везина Трофи» как лучшему голкиперу НХЛ?

— Не могу делать прогнозы на решения других людей, не зная всех критериев при оценке вратарей, которыми они пользуются. Но, на мой взгляд, Игорь Шестеркин своей игрой на протяжении всего сезона заслужил звание лучшего вратаря НХЛ.

— Шестеркин провел свой третий год в НХЛ. Как вам его статистика, впечатляет?

— Игорь очень мощно и ярко начал этот сезон с первых же матчей, заставив всех специалистов называть его основным претендентом на «Везину». Более того, Игорь смог пройти длинную дистанцию сезона стабильно и надежно, сыграв рекордные для себя 53 матча регулярного чемпионата. В этих встречах он одержал шесть побед с сухим счетом, стал лучшим по проценту отраженных бросков и коэффициенту надежности.

— Что скажете о его конкурентах?

— Уже в середине сезона для всех стало очевидным, что Шестеркин переигрывает своих конкурентов на приз лучшему вратарю лиги — шведа Якоба Маркстрема из «Калгари» и финна Юусе Сароса из «Нэшвилла». Игорь играл как лучший вратарь НХЛ на протяжении всего сезона.

«Везина Трофи» — награда, ежегодно вручаемая лучшему вратарю Национальной хоккейной лиги. Ранее ее обладателями становились два российских голкипера: Сергей Бобровский (дважды) и Андрей Василевский.

В регулярном сезоне-2021/22 Шестеркин сыграл 53 матча, в том числе шесть из них «на ноль», отразив 93,5% бросков по своим воротам.