Кузьменко принял решение в пользу «Ванкувера» после встречи с главным тренером команды

Нападающий Андрей Кузьменко 20 июня подписал контракт с «Ванкувером».

У 26-летнего россиянина было несколько вариантов продолжения карьеры в Северной Америке, но он выбрал «Кэнакс» после встречи с главным тренером команды Брюсом Будро, сообщает инсайдер Даррен Дрегер.

Также россиянину обещали дать шанс закрепиться в первом или втором звене команда, а также он получит место в бригаде большинства.

В минувшем сезоне Кузьменко занял второе место в списке лучших бомбардиров в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 53 (20+33) очка в 45 матчах. В Кубке Гагарина-2022 на счету форварда 14 (7+7) баллов в 16 играх.

30 апреля у форварда истекло соглашение со СКА, после чего Кузьменко начал изучать предложения от клубов НХЛ.