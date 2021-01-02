Бывший генменеджер «Оттавы» был приглашен в «Миннесоту»

Бывший генеральный менеджер «Оттавы» и «Флориды» Рэнди Секстон получил работу в «Миннесоте». Он занял должность советника генменеджера «Уайлд» Билла Герина, сообщает Minneapolis Star Tribune.

Последние три сезона 61-летний Секстон помогал генеральному менеджеру «Баффало».

Секстон имел опыт общения с Герином, когда тот был игроком «Питтсбурга». Сам Секстон в то время работал в скаутском отделе «Пингвинов».