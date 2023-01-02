Куперман рассказал о совместной работе с Баутиным в «Виннипеге»
Бывший директор по хоккейной информации «Виннипега» и «Финикса» Игорь Куперман в комментарии для «СЭ» отреагировал на смерть Сергея Баутина, который скончался после продолжительной болезни в возрасте 55 лет.
«Баутина взял на драфте Майк Смит. Если мне не изменяет память, то забрали его в первом раунде 92-го года, — сказал Куперман «СЭ» — Когда его выбрали, не нашлось таблички с его именем и на табло повесили табличку Сергея Брылина. Что я хорошо еще запомнил — Сереге на драфте сильно натирали ботинки, и к концу дня он еле ходил и очень страдал от этого. Он был хорошим, тихим парнем, работягой. Когда его ставили на драфт, все скауты отмечали, как он в какой-то игре за сборную поколотил шведа — это всем очень понравилось. Помню, была игра с «Филадельфией», а мы с ними редко тогда играли, потому что они были в Восточной конференции, а мы — в Западной. Он во время игр постоянно бил по правилам Линдроса. Он и еще Уланов. Когда они играли вместе, прохода просто не было. Помню, когда проигрывали «Филадельфии», они били Линдроса почти в каждой смене — очень жестко встречали его. В этой игре Баутин очень прилично «навернул» Эрика. Я тогда стоял за лавочкой, все вскочили и сразу стали забивать голы. В той игре это очень подействовало на игроков. После того, как Серегу продали в «Детройт» вместе с Бобом Эссенсой, связь с ним практически пропала. Скромный парень, с ним всегда приятно было общаться, поскольку он был адекватным. С ним Билялетдинов много работал после тренировок. Однажды на игру с «Сан-Хосе» наш тренер Джон Пэддок не поставил Баутина, потому что это был первый сезон, а дела у Сереги шли не очень. Мы тогда проиграли, и Майк Смит был очень недоволен тем, что Баутина не поставили, потому что это была его кандидатура. Он даже сказал: «Эксперимент не удался».
Также Куперман отметил силовую манеру игры Баутина.
«Когда мы собирались вместе, то все было нормально, он со всеми общался. С Жамновым тоже общался, у них были хорошие отношения. У Сереги была силовая манера игры, его в газетах даже называли «Джэк Татум» — это был очень жесткий игрок в американском футболе, и вот Баутина сравнивали с ним. Помню, что после одной из проигранных игр я даже сказал ему: «Взяли тебя, чтобы ты всех лупил, а ты что-то не бьешь никого, не врезаешься, а мы проигрываем». А ответ его был такой: «Игорь, тут все такие здоровые, всех не перебьешь». В последние годы мы с ним вообще никак не общались. Я у Жамнова спрашивал, где он живет. И он мне сказал, что Серега то ли дом купил в Америке, когда играл за «Канзас-Сити», то ли просто там находился. Какое-то время он жил в Америке. За его карьерой я следил, естественно. О нем у меня очень теплые воспоминания, хоть он у нас и был очень мало», — добавил он.
Баутин — олимпийский чемпион 1992 года в составе Объединенной команды, участник трех чемпионатов мира (1992, 1997, 1999) в составе сборной России. Он выступал за московское «Динамо», «Виннипег», «Детройт», «Сан-Хосе», «Лулео», «Ак Барс», «Металлург» и «Крылья Советов».
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|В
|П
|О
|1
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|23
|15
|52
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|14
|47
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|16
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|43
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|О
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|72
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|38
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|38
|32
|
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|26
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|1.90
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