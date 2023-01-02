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Сегодня, 23:41

«Айлендерс» вывели Варламова из списка травмированных

Ана Горшкова
Корреспондент
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Семен Варламов.
Фото Global Look Press

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов выведен из списка травмированных, сообщается в Twitter-аккаунте клуба.

23 декабря 34-летний хоккеист был переведен в длительный список травмированных. Он получил повреждение нижней части тела 17 декабря во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (5:2).

В связи с возвращения Варламова в состав «Айлендерс» вратарь Кори Шнайдер отправлен в фарм-клуб.

В нынешнем сезоне Варламов в 12 матчах регулярного чемпионата показал коэффициент надежности 2,65 и 91,9 процента отраженных бросков. Летом у него истекает контракт с зарплатой в 5 миллионов долларов в год.

Ближайший матч «Айлендерс» состоится 4 января против «Ванкувера». Начало — в 6.00 мск.

Источник: https://twitter.com/NYIslanders/status/1609984219211784194?s=20&t=0etD2ibuwXP_hij_nidwLA
Семен Варламов
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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5 Питтсбург 36 19 17 44
6 Айлендерс 38 21 17 44
7 Филадельфия 37 13 24 33
8 Коламбус 35 11 24 24
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2 Торонто 37 23 14 52
3 Тампа-Бэй 35 23 12 47
4 Детройт 35 16 19 39
5 Баффало 35 18 17 38
6 Оттава 37 17 20 37
7 Флорида 38 16 22 36
8 Монреаль 37 15 22 33
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 38 23 15 52
2 Виннипег 37 23 14 47
3 Миннесота 36 21 15 44
4 Колорадо 35 19 16 41
5 Сент-Луис 37 17 20 37
6 Нэшвилл 35 15 20 36
7 Аризона 35 13 22 31
8 Чикаго 36 8 28 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 39 25 14 52
2 Лос-Анджелес 40 21 19 48
3 Калгари 38 18 20 43
4 Сиэтл 35 19 16 42
5 Эдмонтон 38 20 18 42
6 Ванкувер 36 16 20 35
7 Сан-Хосе 39 12 27 31
8 Анахайм 37 10 27 24
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Флорида – Рейнджерс
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2.01 03:00
Оттава – Баффало
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Чикаго – Сан-Хосе
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Бостон – Питтсбург
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 36 57
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 38 54
И Г
Коннор Макдэвид

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Тэйдж Томпсон

Баффало

35 27
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