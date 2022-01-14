Бучневич забросил 14-ю шайбу в сезоне. Видео

Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич стал автором гола в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла».

В начале третьего периода россиянин вывел свою команду вперед в счете с передачи одноклубника Ивана Барбашева, реализовав большинство — 2:1.

RT if you think this goal was a thing of beauty. #stlblues pic.twitter.com/XOOOvg2o9G — St. Louis Blues (@StLouisBlues) January 14, 2022

Гол в ворота «Сиэтла» стал для Бучневича 14-м в сезоне-2021/22.