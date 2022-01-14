Василевский признан первой звездой матча «Тампа» — «Ванкувер»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Тампа» — «Ванкувер» (4:2). Все трое выбраны из состава победителей.

Первой звездой встречи признан российский вратарь Андрей Василевский. Он отразил 24 из 26 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал защитник Эрик Чернак, который сделал одну голевую передачу. Замкнул тройку нападающий Стивен Стэмкос, отметившийся одним голом.