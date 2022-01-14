Василевский признан первой звездой матча «Тампа» — «Ванкувер»
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Тампа» — «Ванкувер» (4:2). Все трое выбраны из состава победителей.
Первой звездой встречи признан российский вратарь Андрей Василевский. Он отразил 24 из 26 бросков по своим воротам.
Второй звездой стал защитник Эрик Чернак, который сделал одну голевую передачу. Замкнул тройку нападающий Стивен Стэмкос, отметившийся одним голом.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|34
|24
|10
|50
|2
|Рейнджерс
|37
|23
|14
|50
|3
|Вашингтон
|37
|20
|17
|49
|4
|Питтсбург
|35
|21
|14
|47
|5
|Коламбус
|35
|17
|18
|35
|6
|Филадельфия
|36
|13
|23
|33
|7
|Нью-Джерси
|37
|14
|23
|33
|8
|Айлендерс
|29
|11
|18
|28
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|39
|25
|14
|55
|2
|Флорида
|36
|24
|12
|53
|3
|Торонто
|35
|23
|12
|49
|4
|Бостон
|34
|21
|13
|44
|5
|Детройт
|38
|16
|22
|37
|6
|Баффало
|36
|11
|25
|28
|7
|Оттава
|29
|9
|20
|20
|8
|Монреаль
|35
|7
|28
|18
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нэшвилл
|38
|24
|14
|50
|2
|Сент-Луис
|37
|22
|15
|49
|3
|Колорадо
|33
|22
|11
|47
|4
|Миннесота
|33
|21
|12
|44
|5
|Виннипег
|34
|17
|17
|39
|6
|Даллас
|33
|18
|15
|38
|7
|Чикаго
|36
|13
|23
|31
|8
|Аризона
|34
|8
|26
|19
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|39
|23
|16
|48
|2
|Анахайм
|39
|19
|20
|45
|3
|Лос-Анджелес
|36
|18
|18
|41
|4
|Сан-Хосе
|37
|20
|17
|41
|5
|Калгари
|33
|17
|16
|40
|6
|Эдмонтон
|34
|18
|16
|38
|7
|Ванкувер
|36
|16
|20
|35
|8
|Сиэтл
|36
|10
|26
|24
Результаты / календарь
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19.01
|14.01
|03:00
|
Бостон – Филадельфия
|3 : 2
|14.01
|03:00
|
Каролина – Коламбус
|0 : 6
|14.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Ванкувер
|4 : 2
|14.01
|03:30
|
Айлендерс – Нью-Джерси
|3 : 2
|14.01
|03:30
|
Детройт – Виннипег
|0 : 3
|14.01
|04:00
|
Нэшвилл – Баффало
|1 : 4
|14.01
|04:00
|
Сент-Луис – Сиэтл
|2 : 1
|14.01
|04:30
|
Чикаго – Монреаль
|- : -
|14.01
|05:00
|
Калгари – Оттава
|- : -
|14.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Питтсбург
|- : -
|14.01
|06:30
|
Сан-Хосе – Рейнджерс
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|34
|53
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|33
|53
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|37
|52
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|34
|26
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|37
|24
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|32
|24
|И
|КН
|
|
Тристан Джерри
Питтсбург
|28
|1.91
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|21
|2.09
|
|
Джек Кэмпбелл
Торонто
|27
|2.1
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