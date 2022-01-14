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Сегодня, 06:18

Василевский признан первой звездой матча «Тампа» — «Ванкувер»

Евгений Козинов
Корреспондент
Виктор Хедман и Андрей Василевский.
Фото Twitter

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Тампа» — «Ванкувер» (4:2). Все трое выбраны из состава победителей.

Первой звездой встречи признан российский вратарь Андрей Василевский. Он отразил 24 из 26 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал защитник Эрик Чернак, который сделал одну голевую передачу. Замкнул тройку нападающий Стивен Стэмкос, отметившийся одним голом.

Андрей Василевский (хоккей)
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ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 34 24 10 50
2 Рейнджерс 37 23 14 50
3 Вашингтон 37 20 17 49
4 Питтсбург 35 21 14 47
5 Коламбус 35 17 18 35
6 Филадельфия 36 13 23 33
7 Нью-Джерси 37 14 23 33
8 Айлендерс 29 11 18 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 39 25 14 55
2 Флорида 36 24 12 53
3 Торонто 35 23 12 49
4 Бостон 34 21 13 44
5 Детройт 38 16 22 37
6 Баффало 36 11 25 28
7 Оттава 29 9 20 20
8 Монреаль 35 7 28 18
Центральный дивизион И В П О
1 Нэшвилл 38 24 14 50
2 Сент-Луис 37 22 15 49
3 Колорадо 33 22 11 47
4 Миннесота 33 21 12 44
5 Виннипег 34 17 17 39
6 Даллас 33 18 15 38
7 Чикаго 36 13 23 31
8 Аризона 34 8 26 19
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 39 23 16 48
2 Анахайм 39 19 20 45
3 Лос-Анджелес 36 18 18 41
4 Сан-Хосе 37 20 17 41
5 Калгари 33 17 16 40
6 Эдмонтон 34 18 16 38
7 Ванкувер 36 16 20 35
8 Сиэтл 36 10 26 24
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14.01 03:00
Бостон – Филадельфия
 3 : 2
14.01 03:00
Каролина – Коламбус
 0 : 6
14.01 03:00
Тампа-Бэй – Ванкувер
 4 : 2
14.01 03:30
Айлендерс – Нью-Джерси
 3 : 2
14.01 03:30
Детройт – Виннипег
 0 : 3
14.01 04:00
Нэшвилл – Баффало
 1 : 4
14.01 04:00
Сент-Луис – Сиэтл
 2 : 1
14.01 04:30
Чикаго – Монреаль
 - : -
14.01 05:00
Калгари – Оттава
 - : -
14.01 06:30
Лос-Анджелес – Питтсбург
 - : -
14.01 06:30
Сан-Хосе – Рейнджерс
- : -
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Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 34 53
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 33 53
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 37 52
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 34 26
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 37 24
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 32 24
И КН
Тристан Джерри

Тристан Джерри

Питтсбург

 28 1.91
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 21 2.09
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Джек Кэмпбелл

Торонто

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