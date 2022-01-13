НХЛ: «Тампа-Бэй» — «Ванкувер», «Сан-Хосе» — «Рейнджерс» и другие матчи 14 января

В ночь на 14 января в НХЛ состоятся матчи регулярного чемпионата.

«Бостон» — «Филадельфия» (3.00 мск)

«Каролина» — «Коламбус» (3.00)

«Тампа-Бэй» — «Ванкувер» (3.00)

«Айлендерс» — «Нью-Джерси» (3.30)

«Детройт» — «Виннипег» (3.30)

«Нэшвилл» — «Баффало» (4.00)

«Сент-Луис» — «Сиэтл» (4.00)

«Чикаго» — «Монреаль» (4.30)

«Калгари» — «Оттава» (5.00)

«Лос-Анджелес» — «Питтсбург» (6.30)

«Сан-Хосе» — «Рейнджерс» (6.30)

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //

Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке