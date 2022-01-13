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Сегодня, 16:05

НХЛ: «Тампа-Бэй» — «Ванкувер», «Сан-Хосе» — «Рейнджерс» и другие матчи 14 января

Сергей Ревенко
Корреспондент
Форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров.
Фото instagram.com/tblightning
В ночь на 14 января в НХЛ состоятся матчи регулярного чемпионата.

«Бостон» — «Филадельфия» (3.00 мск)

«Каролина» — «Коламбус» (3.00)

«Тампа-Бэй» — «Ванкувер» (3.00)

«Айлендерс» — «Нью-Джерси» (3.30)

«Детройт» — «Виннипег» (3.30)

«Нэшвилл» — «Баффало» (4.00)

«Сент-Луис» — «Сиэтл» (4.00)

«Чикаго» — «Монреаль» (4.30)

«Калгари» — «Оттава» (5.00)

«Лос-Анджелес» — «Питтсбург» (6.30)

«Сан-Хосе» — «Рейнджерс» (6.30)

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //
Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке

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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 33 24 9 50
2 Рейнджерс 37 23 14 50
3 Вашингтон 37 20 17 49
4 Питтсбург 35 21 14 47
5 Коламбус 34 16 18 33
6 Филадельфия 35 13 22 33
7 Нью-Джерси 36 14 22 33
8 Айлендерс 28 10 18 26
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 36 24 12 53
2 Тампа-Бэй 38 24 14 53
3 Торонто 35 23 12 49
4 Бостон 33 20 13 42
5 Детройт 37 16 21 37
6 Баффало 35 10 25 26
7 Оттава 29 9 20 20
8 Монреаль 35 7 28 18
Центральный дивизион И В П О
1 Нэшвилл 37 24 13 50
2 Колорадо 33 22 11 47
3 Сент-Луис 36 21 15 47
4 Миннесота 33 21 12 44
5 Даллас 33 18 15 38
6 Виннипег 33 16 17 37
7 Чикаго 36 13 23 31
8 Аризона 34 8 26 19
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 39 23 16 48
2 Анахайм 39 19 20 45
3 Лос-Анджелес 36 18 18 41
4 Сан-Хосе 37 20 17 41
5 Калгари 33 17 16 40
6 Эдмонтон 34 18 16 38
7 Ванкувер 35 16 19 35
8 Сиэтл 35 10 25 24
Результаты / календарь
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
13.01 03:00
Монреаль – Бостон
 - : -
13.01 03:00
Бостон – Монреаль
 5 : 1
13.01 04:30
Даллас – Сиэтл
 5 : 2
13.01 05:30
Эдмонтон – Миннесота
 - : -
13.01 06:00
Аризона – Торонто
 2 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 34 53
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 33 53
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 37 52
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 34 26
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 37 24
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 32 24
И КН
Тристан Джерри

Тристан Джерри

Питтсбург

 28 1.91
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 23 2.01
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 21 2.09
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