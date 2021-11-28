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Бучневич признан второй звездой дня в НХЛ

Российский форвард «Сент-Луиса» Бучневич стал второй звездой дня в НХЛ
10:10
Павел Бучневич. Фото Instagram
Павел Бучневич. Фото Instagram
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Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич признан второй звездой игрового дня в НХЛ.

Россиянин отличился дублем и голевой передачей в матче регулярного чемпионата против «Коламбуса» (6:3).

Первой звездой дня стал форвард «Колорадо» Микко Рантанен, который сделал хет-трик и отдал одну результативную передачу в игре с «Нэшвиллом» (6:2).

Третья звезда дня — нападающий «Сиэтла» Джордан Эберле, сделавший дубль в матче с «Флоридой» (1:4).

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Иван Торопцев все материалы автора
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