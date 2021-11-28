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Наместников прокомментировал свой 500-й матч в НХЛ

09:59
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Нападающий «Детройта» Владислав Наместников прокомментировал игру с «Баффало» (3:2 ОТ), которая стала для россиянина 500-й в НХЛ.

«Потрясающее чувство. Я счастлив и наслаждаюсь моментом. Время летит, но надо получать удовольствие от происходящего», — приводит официальный сайт НХЛ слова Наместникова.

На счету 29-летнего Наместникова 217 (98+119) очков в 500 матчах в НХЛ. Форвард был выбран «Тампой» на драфте НХЛ-2011 в 1-м раунде под общим 27-м номером. С 2012 по 2018 год он выступал за «Лайтнинг», после чего играл за «Рейнджерс», «Оттаву» и «Колорадо». Хоккеист выступает за «Детройт» с октября 2020 года.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/russkie-v-nhl-nichushkin-prodolzhaet-zabivat/c-328417728

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Иван Торопцев все материалы автора
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