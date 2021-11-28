Тарасенко отметил игру Бучневича после победы над «Коламбусом»

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко высказался по поводу результатов одноклубника Павла Бучневича, который набрал 3 (2+1) очка в матче против «Коламбуса» (6:3).

«Чем больше он играет за «Блюз», тем лучше понимает нашу игру в хоккей. С каждым матчем он все лучше понимает. С ним приятно играть, у него все получается», — цитирует Тарасенко пресс-служба НХЛ.

Отметим, Бучневич признан первой звездой матча, у Тарасенко — третья.