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Брэд Маршан включен в ковид-протокол НХЛ

20:37
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Нападающий «Бостона» Брэд Маршан включен в ковид-протокол НХЛ. Хоккеист сдал положительный тест и был отправлен на карантин, сообщает журналист Франк Серавалли.

В последнее время случаи заражения коронавирусом среди игроков НХЛ участились.

В этом сезоне 33-летний канадец набрал 27 (11+16) очков в 21 матче регулярного чемпионата.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное