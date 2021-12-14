Нападающий «Бостона» Брэд Маршан включен в ковид-протокол НХЛ. Хоккеист сдал положительный тест и был отправлен на карантин, сообщает журналист Франк Серавалли.

В последнее время случаи заражения коронавирусом среди игроков НХЛ участились.

В этом сезоне 33-летний канадец набрал 27 (11+16) очков в 21 матче регулярного чемпионата.