Брэд Маршан включен в ковид-протокол НХЛ
20:37
Нападающий «Бостона» Брэд Маршан включен в ковид-протокол НХЛ. Хоккеист сдал положительный тест и был отправлен на карантин, сообщает журналист Франк Серавалли.
В последнее время случаи заражения коронавирусом среди игроков НХЛ участились.
В этом сезоне 33-летний канадец набрал 27 (11+16) очков в 21 матче регулярного чемпионата.
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