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Самый результативный нападающий «Айлендерс» попал в ковид-протокол

20:14
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Нападающий «Айлендерс» Мэтью Барзэл попал в ковид-протокол. Он был отправлен на карантин, сообщает журналист Эндрю Гросс.

Отметим, что Барзэл является самым результативным игроком команды в этом сезоне. В 23 матчах регулярного чемпионата он набрал 17 (5+12) очков.

Также в ковид-протокол лиги попал еще один игрок: защитник «Колорадо» Девон Тэйвс.

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Иван Шитик все материалы автора
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