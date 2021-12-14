Самый результативный нападающий «Айлендерс» попал в ковид-протокол

Нападающий «Айлендерс» Мэтью Барзэл попал в ковид-протокол. Он был отправлен на карантин, сообщает журналист Эндрю Гросс.

Отметим, что Барзэл является самым результативным игроком команды в этом сезоне. В 23 матчах регулярного чемпионата он набрал 17 (5+12) очков.

Также в ковид-протокол лиги попал еще один игрок: защитник «Колорадо» Девон Тэйвс.