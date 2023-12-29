«Флорида» на своем поле сыграет против «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с 29 на 30 декабря. Встреча пройдет на «Эмерант Банк-арене» в Санрайзе, Флорида, США. Начало — в 03.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Флорида» — «Рейнджерс» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

С 42 баллами в активе «Флорида» идет на второй строчке в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Рейджерс» набрал 49 очков и располагается на лидирующей позиции в турнирной таблице Восточной конференции.

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