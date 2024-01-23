«Бостон» обыграл «Виннипег», Наместников забил единственный гол «Джетс»

«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Виннипег» со счетом 4:1.

В составе «Брюинз» отличились Якуб Лауко, Чарли Койл, Джонатан Дебраск и Брэд Маршан. У «Джетс» гол на счету Владислава Наместникова.

После этого матча «Бостон» с 67 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Виннипег» с 64 очками — на второй строчке «Запада».