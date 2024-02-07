Гол Кузьменко помог «Калгари» победить «Бостон»

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«Калгари» на выезде переиграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Российский нападающий «Флэймз» Андрей Кузьменко забросил одну шайбу.

«Калгари» набрал 51 очко и занимает 11-е место в Западной конференции. «Бостон» лидирует в Восточной конференции — 71.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Калгари» — 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)

Голы: Кузьменко — 9 (бол., Юбердо, Кадри), 4:20 — 0:1. Зари — 11 (Кадри), 13:01 — 0:2. Заха — 11 (бол., Пастрняк, Койл), 44:14 — 1:2. Юбердо — 8 (Кадри), 46:23 — 1:3. Хэнифин — 9 (бол., Юбердо, Маркстрем), 49:44 — 1:4.

Вратари: Суэймен (57:12) — Маркстрем.

Штраф: 22 — 23.

Броски: 22 (10+5+7) — 29 (12+9+8).

Наши: — - Кузьменко (15.07/2/0).

7 февраля. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.