«Филадельфия» по буллитам обыграла «Бостон». Меркулов сделал голевую передачу

«Филадельфия» в серии буллитов переиграла «Бостон» в предсезонном матче НХЛ — 4:3 Б. Встреча прошла на льду «ТД Гарден» в Бостоне.

Российский нападающий «Брюинз» Георгий Меркулов отметился голевой передачей.

В другой встрече «Тампа-Бэй» переиграла «Каролину» — 4:0. Дубль оформил Антони Сирелли, а также по щайбе забросили Люк Гленденинг и Феликс Робер.

Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября.