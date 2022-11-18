«Бостон» одержал пятую победу подряд
«Бостон» выиграл у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. Для «Брюинз» эта победа стала пятой подряд.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Филадельфия» — 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
Голы: Носек — 2 (Фолиньо, Заха), 31:25 — 1:0. Дебраск — 6 (бол., Пастрняк, Макэвой), 47:32 — 2:0. Типпетт — 4 (бол., Хэйс, Деанджело), 49:48 — 2:1. Крейчи — 3 (Заха, Линдхольм), 50:04 — 3:1. Крейчи — 4 (бол., Фолиньо, Холл), 56:21 — 4:1.
Вратари: Ульмарк — Харт.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 32 (12+10+10) — 23 (8+5+10).
Наши: — - Проворов (23.25/0/-2).
18 ноября. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|16
|13
|3
|26
|2
|Айлендерс
|17
|11
|6
|22
|3
|Каролина
|17
|10
|7
|22
|4
|Рейнджерс
|17
|8
|9
|19
|5
|Филадельфия
|17
|7
|10
|17
|6
|Вашингтон
|18
|7
|11
|16
|7
|Питтсбург
|16
|6
|10
|15
|8
|Коламбус
|16
|6
|10
|13
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|17
|15
|2
|30
|2
|Тампа-Бэй
|17
|10
|7
|21
|3
|Торонто
|17
|9
|8
|21
|4
|Флорида
|16
|9
|7
|19
|5
|Детройт
|16
|7
|9
|18
|6
|Монреаль
|17
|8
|9
|17
|7
|Баффало
|17
|7
|10
|14
|8
|Оттава
|16
|6
|10
|13
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|16
|9
|7
|20
|2
|Виннипег
|14
|9
|5
|19
|3
|Колорадо
|15
|9
|6
|19
|4
|Миннесота
|16
|7
|9
|16
|5
|Нэшвилл
|16
|7
|9
|15
|6
|Чикаго
|16
|6
|10
|15
|7
|Сент-Луис
|15
|7
|8
|14
|8
|Аризона
|15
|6
|9
|13
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|17
|13
|4
|26
|2
|Лос-Анджелес
|19
|11
|8
|23
|3
|Сиэтл
|16
|8
|8
|19
|4
|Эдмонтон
|17
|9
|8
|18
|5
|Калгари
|16
|7
|9
|16
|6
|Сан-Хосе
|18
|6
|12
|15
|7
|Ванкувер
|17
|5
|12
|13
|8
|Анахайм
|16
|5
|11
|11
|18.11
|03:00
|
Бостон – Филадельфия
|4 : 1
|18.11
|03:00
|
Каролина – Колорадо
|2 : 3 ОТ
|18.11
|03:00
|
Коламбус – Монреаль
|6 : 4
|18.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Калгари
|4 : 1
|18.11
|03:00
|
Торонто – Нью-Джерси
|2 : 3 ОТ
|18.11
|03:00
|
Флорида – Даллас
|4 : 6
|18.11
|04:00
|
Виннипег – Анахайм
|- : -
|18.11
|04:00
|
Миннесота – Питтсбург
|- : -
|18.11
|04:00
|
Нэшвилл – Айлендерс
|- : -
|18.11
|04:00
|
Сент-Луис – Вашингтон
|- : -
|18.11
|06:00
|
Вегас – Аризона
|- : -
|18.11
|06:00
|
Сиэтл – Рейнджерс
|- : -
|18.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Детройт
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|17
|32
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|17
|28
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|14
|25
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|17
|15
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|17
|13
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|17
|12
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|13
|1.96
|
|
Коннор Хеллибак
Виннипег
|11
|2.08
|
|
Витек Ванечек
Нью-Джерси
|10
|2.10