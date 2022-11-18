«Бостон» одержал пятую победу подряд

«Бостон» выиграл у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. Для «Брюинз» эта победа стала пятой подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Филадельфия» — 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Голы: Носек — 2 (Фолиньо, Заха), 31:25 — 1:0. Дебраск — 6 (бол., Пастрняк, Макэвой), 47:32 — 2:0. Типпетт — 4 (бол., Хэйс, Деанджело), 49:48 — 2:1. Крейчи — 3 (Заха, Линдхольм), 50:04 — 3:1. Крейчи — 4 (бол., Фолиньо, Холл), 56:21 — 4:1.

Вратари: Ульмарк — Харт.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 32 (12+10+10) — 23 (8+5+10).

Наши: — - Проворов (23.25/0/-2).

18 ноября. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.