Два очка Проворова принесли «Филадельфии» победу над «Бостоном»

«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграла «Бостон» со счетом 3:2.

На шайбы Карсона Кульмана и Патриса Бержерона гости ответили точными бросками Трэвиса Конечны, Шона Кутюрье и Трэвиса Санхейма, защитник «Флайерз» Иван Проворов сделал две результативные передачи.

После этого матча «Филадельфия» с 41 очком занимает пятое место в Восточном дивизионе, «Бостон» с 44 очками — на четвертой строчке.