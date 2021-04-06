Два очка Проворова принесли «Филадельфии» победу над «Бостоном»
04:48
«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграла «Бостон» со счетом 3:2.
На шайбы Карсона Кульмана и Патриса Бержерона гости ответили точными бросками Трэвиса Конечны, Шона Кутюрье и Трэвиса Санхейма, защитник «Флайерз» Иван Проворов сделал две результативные передачи.
После этого матча «Филадельфия» с 41 очком занимает пятое место в Восточном дивизионе, «Бостон» с 44 очками — на четвертой строчке.
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