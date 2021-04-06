«Монреаль» в овертайме обыграл «Эдмонтон»
04:41
«Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Эдмонтон» со счетом 3:2.
В составе «Ойлерз» отличились Девин Шор и Дарнелл Нерс, у хозяев шайбы забросили Джош Андерсон, Томаш Татар и Эрик Стаал. Защитник «Канадиенс» Александр Романов завершил встречу с коэффициентом полезности «+1».
После этого матча «Монреаль» с 43 очками занимает четвертое место в Северном дивизионе, «Эдмонтон» с 48 очками — на третьей строчке.
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