«Монреаль» в овертайме обыграл «Эдмонтон»

«Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Эдмонтон» со счетом 3:2.

В составе «Ойлерз» отличились Девин Шор и Дарнелл Нерс, у хозяев шайбы забросили Джош Андерсон, Томаш Татар и Эрик Стаал. Защитник «Канадиенс» Александр Романов завершил встречу с коэффициентом полезности «+1».

После этого матча «Монреаль» с 43 очками занимает четвертое место в Северном дивизионе, «Эдмонтон» с 48 очками — на третьей строчке.