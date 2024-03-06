«Бостон» — «Эдмонтон»: видеообзор матча НХЛ

«Эдмонтон» обыграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале Sportsnet.

«Эдмонтон» идет на 5-м месте в Западной конференции — 78 очков. «Бостон» располагается на 2-й строчке в Восточной конференции — 87 очков.

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