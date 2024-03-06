«Нью-Джерси» — «Флорида»: видеообзор матча НХЛ

Читать «СЭ» в

«Флорида» обыграла «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. «Девилс» потерпели третье поражение подряд.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале Sportsnet.

«Флорида» набрала 90 очков и лидирует в Восточной конференции. «Нью-Джерси» идет на 12-й строчке — 64 очка.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте