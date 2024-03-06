«Монреаль» в овертайме переиграл «Нэшвилл»

«Монреаль» в овертайме обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. «Канадиенс» прервали восьмиматчевую победную серию «Предаторз».

Канадский нападающий Райан О'Райли забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи.

«Монреаль» набрал 58 очков и занимает 14-е место в Восточной конференции. «Нэшвилл» с 73 очками идет на 8-й строчке в Западной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Монреаль» — 3:4 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 0:1)

Голы: Форсберг — 30 (Евангелиста, О`Райлли), 15:24 — 1:0. Нюквист — 17 (Форсберг, О`Райлли), 25:11 — 2:0. Галлахер — 10 (Эванс, Андерсон), 36:39 — 2:1. Савар — 5 (Кофилд, Сузуки), 36:45 — 2:2. О`Райлли — 23 (Нюквист, Лозон), 52:19 — 3:2. Рой — 2, 54:55 — 3:3. Сузуки — 25 (Кофилд, Мэтисон), 60:17 — 3:4.

Вратари: Сарос — Аллен.

Штраф: 9 — 9.

Броски: 28 (14+7+7+0) — 30 (11+11+7+1).

Наши: Тренин (12.49/2/0) — -.

6 марта. Нэшвилл. Bridgestone Arena.