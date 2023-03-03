«Бостон» быстрее всех в истории НХЛ достиг отметки в 100 очков

«Бостон» разгромил «Баффало» (7:1) и набрал 101 очко после 61 матча регулярного чемпионата НХЛ.

Таким образом, «Брюинс» быстрее всех в истории лиги достигли отметки в 100 очков. У «Бостона» на это ушел 61 матч.

Ранее рекорд принадлежал «Монреалю», который набрал 100 очков за 62 матча в сезоне-1976/77.

В тройку входят «Тампа» сезона-2018/19, «Монреаль» сезона-1977/78 и «Бостон» сезона-1971/72. Все три команды достигли отметки в 100 очков за 63 игры.