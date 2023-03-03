«Торонто» без Самсонова обыграл «Калгари»
«Торонто» на выезде переиграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1. Для «Флэймз» это поражение стало четвертым подряд.
Российский голкипер «Мэйпл Ливз» Илья Самсонов провел всю встречу на скамейке запасных.
«Торонто» набрал 84 очка и идет на 4-й строчке в Восточной конференции. «Калгари» располагается на 9-м месте в Западной конференции — 67 очков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Торонто» — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Голы: Коулмэн — 14 (мен.), 2:32 — 1:0. Марнер — 22 (Мэттьюс, Кампф), 27:36 — 1:1. Ярнкрок — 13 (Райлли, Нюландер), 42:20 — 1:2.
Вратари: Маркстрем — Уолл.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 26 (7+14+5) — 34 (10+14+10).
Наши: Задоров (15.08/2/-1) — -.
3 марта. Калгари. Scotiabank Saddledome. 19289 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|59
|39
|20
|86
|2
|Нью-Джерси
|60
|40
|20
|85
|3
|Рейнджерс
|62
|35
|27
|79
|4
|Питтсбург
|61
|31
|30
|71
|5
|Айлендерс
|64
|31
|33
|70
|6
|Вашингтон
|63
|30
|33
|66
|7
|Филадельфия
|62
|23
|39
|57
|8
|Коламбус
|61
|20
|41
|46
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|61
|48
|13
|101
|2
|Торонто
|62
|38
|24
|84
|3
|Тампа-Бэй
|61
|37
|24
|79
|4
|Баффало
|60
|31
|29
|66
|5
|Оттава
|61
|31
|30
|66
|6
|Флорида
|63
|30
|33
|66
|7
|Детройт
|61
|28
|33
|65
|8
|Монреаль
|60
|26
|34
|56
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|62
|33
|29
|79
|2
|Миннесота
|61
|34
|27
|74
|3
|Колорадо
|59
|34
|25
|73
|4
|Виннипег
|61
|35
|26
|72
|5
|Нэшвилл
|59
|30
|29
|66
|6
|Сент-Луис
|60
|26
|34
|57
|7
|Аризона
|61
|21
|40
|51
|8
|Чикаго
|61
|21
|40
|47
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|61
|36
|25
|78
|2
|Лос-Анджелес
|62
|34
|28
|76
|3
|Сиэтл
|61
|34
|27
|74
|4
|Эдмонтон
|62
|33
|29
|74
|5
|Калгари
|62
|27
|35
|67
|6
|Ванкувер
|60
|24
|36
|53
|7
|Сан-Хосе
|61
|18
|43
|48
|8
|Анахайм
|62
|20
|42
|48
|3.03
|03:00
|
Флорида – Нэшвилл
|1 : 2
|3.03
|03:00
|
Тампа-Бэй – Питтсбург
|4 : 5 ОТ
|3.03
|03:00
|
Детройт – Сиэтл
|4 : 5 ОТ
|3.03
|03:00
|
Рейнджерс – Оттава
|3 : 5
|3.03
|03:00
|
Бостон – Баффало
|7 : 1
|3.03
|04:30
|
Чикаго – Даллас
|2 : 5
|3.03
|05:00
|
Калгари – Торонто
|1 : 2
|3.03
|06:00
|
Ванкувер – Миннесота
|- : -
|3.03
|06:30
|
Сан-Хосе – Сент-Луис
|- : -
|3.03
|06:30
|
Лос-Анджелес – Монреаль
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|62
|118
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|60
|90
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|61
|87
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|62
|52
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|61
|43
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|60
|41
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|38
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|28
|2.02
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|26
|2.27