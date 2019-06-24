Болельщики "Рейнджерс" встретили Какко в аэропорту Нью-Йорка. Видео

Финский форвард Каапо Какко был выбран под вторым номером на драфте НХЛ-2019. Права на хоккеиста принадлежат "Рейнджерс". 18-летний спортсмен поздно ночью прилетел в аэропорт Нью-Йорка, где его встречали фанаты команды.

Болельщики скандировали имя нападающего.

18-летний финн ранее выступал за ТПС. Также он со сборной Финляндии выиграл чемпионат мира, а также стал чемпионом мира с молодежной и юниорской сборными страны. Он стал самым молодым игроком в истории, выигравшим три чемпионата мира – юниорский, молодежный и взрослый. Ранее достижение принадлежало канадцу Коннору Макдэвиду.

What a welcome for Kakko by #NYR fans in New York!! pic.twitter.com/NdEQ2HPqCl — New York Rangers (@NYRangers) 23 июня 2019 г.

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