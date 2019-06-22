Какко выбран "Рейнджерс" под вторым номером на драфте

Под вторым номером на драфте НХЛ-2019 был выбран финский форвард Каапо Какко. Права на хоккеиста принадлежат "Рейнджерс".

18-летний финн ранее выступал за ТПС. Также он со сборной Финляндии выиграл чемпионат мира, а также стал чемпионом мира с молодежной и юниорской сборными страны. Он стал самым молодым игроком в истории, выигравшим три чемпионата мира — юниорский, молодежный и взрослый. Ранее достижение принадлежало канадцу Коннору Макдэвиду.

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