Бриндамур о поражении от «Нью-Джерси»: «Мы были плохи. Я не знаю, что еще сказать»

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамур подвел итоги третьего матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Нью-Джерси» (4:8).

«Мы были плохи. Я не знаю, что еще сказать. Я никогда не видел, чтобы мы так играли. Но я отдаю должное команде соперника», — приводит слова Бриндамура официальный сайт НХЛ.

Счет в серии 2-1 в пользу «Каролины». Следующий матч пройдет 10 мая и начнется в 2.00 мск.