Бобровский в пятый раз за сезон пропустил пять или более шайб

Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский пропустил пять шайб в матче с "Баффало" (4:5).

Эта игра стала пятой в текущем сезоне, в которой Бобровский не сумел справиться с пятью или более бросками. Он отразил 29 из 34 выстрелов. Поражение от "Баффало" стало третьим к ряду для "Коламбуса". Сам же Бобровский проиграл три из четырех последних поединков.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ 30-летний россиянин одержал 19 побед в 34 матчах, пропуская, в среднем, по 2,91 шайбы за игру и отразив 90,4% бросков. Его статистика была хуже лишь только в сезоне-2011/12: тогда он пропускал по 3,02 гола и справлялся с 89,9% выстрелов.

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