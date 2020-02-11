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Бобровский проводит 500-й матч в НХЛ

04:13
Сергей Бобровский. Фото Florida Panthers
Сергей Бобровский. Фото Florida Panthers
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«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Флориду» (2:1, начало второго периода). Голкипер гостей Сергей Бобровский проводит 500-ю встречу в лиге.

Сергей провел 374 матча за «Коламбус», 83 за «Филадельфию» и 43 за «Флориду». Сергей — двукратный обладатель приза «Везина Трофи». Он является единственным вратарем, выигрывавшим эту награду дважды. 31-летний Бобровский — победитель чемпионата мира-2014.

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