Бобровский проводит 500-й матч в НХЛ

«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Флориду» (2:1, начало второго периода). Голкипер гостей Сергей Бобровский проводит 500-ю встречу в лиге.

Сергей провел 374 матча за «Коламбус», 83 за «Филадельфию» и 43 за «Флориду». Сергей — двукратный обладатель приза «Везина Трофи». Он является единственным вратарем, выигрывавшим эту награду дважды. 31-летний Бобровский — победитель чемпионата мира-2014.