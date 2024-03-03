Бобровский провел седьмой сезон в НХЛ с 30 победами

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 21 бросок и отыграл на ноль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (4:0).

35-летний россиянин в седьмой раз за карьеру провел сезон в лиге с 30 победами — это девятый показатель в истории лиги.

Единственный действующий вратарь, у которого больше сезонов в НХЛ с 30 победами — Марк-Андре Флери (9). Рекорд по этому показателю в истории лиги принадлежит Мартину Бродо (14).