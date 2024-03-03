Дубль Драйзайтля принес «Эдмонтону» победу над «Сиэтлом»

«Эдмонтон» на выезде обыграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

У гостей дважды забросил Леон Драйзайтль, единственный гол хозяев забил Ээли Толванен.

«Эдмонтон» поднялся на пятое место в таблице Западной конференции НХЛ с 74 очками в 58 матчах.

«Сиэтл» идет на 11-й строчке с 63 очками в 60 играх.