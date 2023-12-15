Бобровский пропустил гол после грубейшей ошибки в матче «Ванкувер» — «Флорида»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский допустил грубую ошибку в матче с «Ванкувером» в регулярном чемпионате НХЛ.

Во втором периоде при счете 0:2 российский голкипер, выйдя из ворот, пытался отдать передачу, но не заметил игрока «Кэнакс» Дакоту Джошуа. Форвард перехватил пас и забросил шайбу в пустые ворота.

После двух периодов «Ванкувер» ведет со счетом 4:0.