«Сиэтл» разгромил «Чикаго»

«Сиэтл» дома разгромил «Чикаго» со счетом 7:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

У «Кракен» 3 (1+2) очка набрал Оливер Бьоркстранд, дубль на счету Кайлера Ямамото.

«Сиэтл» одержал вторую победу подряд после серии из 8 поражений. «Кракен» набрал 27 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции.

«Чикаго» потерпел 3-е поражение подряд. «Блэкхокс» с 19 очками — замыкают таблицу «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Чикаго» — 7:1 (2:0, 3:1, 2:0)

Голы: Ямамото — 5 (Борген), 3:07 — 1:0. Ямамото — 6 (Данн, Ларссон), 17:47 — 2:0. Рэддиш — 5 (Бовилье), 23:03 — 2:1. Бьоркстранд — 9 (Эванс), 24:22 — 3:1. Картье — 6 (Борген, Танев), 34:43 — 4:1. Толванен — 8 (Гурд, Бьоркстранд), 37:09 — 5:1. Маккэн — 14 (бол., Эванс, Бьоркстранд), 43:07 — 6:1. Белльмар — 4 (Шор, Дюмулин), 43:28 — 7:1.

Вратари: Даккорд — Содерблум (Мразек, 43:28).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 30 (7+12+11) — 22 (5+8+9).

Наши: — - Зайцев (18.24/1/-1).

15 декабря. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.