«Сиэтл» разгромил «Чикаго»
«Сиэтл» дома разгромил «Чикаго» со счетом 7:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ.
У «Кракен» 3 (1+2) очка набрал Оливер Бьоркстранд, дубль на счету Кайлера Ямамото.
«Сиэтл» одержал вторую победу подряд после серии из 8 поражений. «Кракен» набрал 27 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции.
«Чикаго» потерпел 3-е поражение подряд. «Блэкхокс» с 19 очками — замыкают таблицу «Запада».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сиэтл» — «Чикаго» — 7:1 (2:0, 3:1, 2:0)
Голы: Ямамото — 5 (Борген), 3:07 — 1:0. Ямамото — 6 (Данн, Ларссон), 17:47 — 2:0. Рэддиш — 5 (Бовилье), 23:03 — 2:1. Бьоркстранд — 9 (Эванс), 24:22 — 3:1. Картье — 6 (Борген, Танев), 34:43 — 4:1. Толванен — 8 (Гурд, Бьоркстранд), 37:09 — 5:1. Маккэн — 14 (бол., Эванс, Бьоркстранд), 43:07 — 6:1. Белльмар — 4 (Шор, Дюмулин), 43:28 — 7:1.
Вратари: Даккорд — Содерблум (Мразек, 43:28).
Штраф: 2 — 4.
Броски: 30 (7+12+11) — 22 (5+8+9).
Наши: — - Зайцев (18.24/1/-1).
15 декабря. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|27
|19
|8
|39
|2
|Айлендерс
|28
|14
|14
|35
|3
|Филадельфия
|29
|16
|13
|35
|4
|Каролина
|29
|16
|13
|33
|5
|Вашингтон
|26
|14
|12
|32
|6
|Нью-Джерси
|27
|15
|12
|31
|7
|Питтсбург
|28
|13
|15
|29
|8
|Коламбус
|31
|10
|21
|25
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|27
|18
|9
|40
|2
|Торонто
|27
|15
|12
|36
|3
|Флорида
|29
|17
|12
|36
|4
|Детройт
|29
|15
|14
|34
|5
|Тампа-Бэй
|31
|14
|17
|33
|6
|Монреаль
|29
|12
|17
|28
|7
|Баффало
|30
|12
|18
|27
|8
|Оттава
|24
|11
|13
|22
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|29
|18
|11
|38
|2
|Виннипег
|28
|17
|11
|36
|3
|Даллас
|27
|16
|11
|35
|4
|Нэшвилл
|29
|16
|13
|32
|5
|Сент-Луис
|29
|14
|15
|29
|6
|Аризона
|28
|13
|15
|28
|7
|Миннесота
|27
|11
|16
|26
|8
|Чикаго
|29
|9
|20
|19
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|30
|20
|10
|45
|2
|Ванкувер
|30
|20
|10
|41
|3
|Лос-Анджелес
|26
|16
|10
|36
|4
|Эдмонтон
|27
|13
|14
|27
|5
|Калгари
|30
|11
|19
|27
|6
|Сиэтл
|31
|10
|21
|27
|7
|Сан-Хосе
|29
|9
|20
|21
|8
|Анахайм
|28
|10
|18
|20
|15.12
|03:00
|
Филадельфия – Вашингтон
|4 : 3 Б
|15.12
|03:00
|
Детройт – Каролина
|1 : 2
|15.12
|03:00
|
Торонто – Коламбус
|5 : 6 ОТ
|15.12
|04:00
|
Сент-Луис – Оттава
|4 : 2
|15.12
|04:00
|
Миннесота – Калгари
|3 : 2 Б
|15.12
|05:00
|
Эдмонтон – Тампа-Бэй
|4 : 7
|15.12
|06:00
|
Сиэтл – Чикаго
|7 : 1
|15.12
|06:00
|
Ванкувер – Флорида
|4 : 0
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|30
|50
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|30
|42
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|29
|41
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|27
|23
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|30
|22
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|30
|20
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Адин Хилл
Вегас
|14
|1.87
|
|
Кэм Тэлбот
Лос-Анджелес
|19
|2.02