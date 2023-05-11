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Бобровский признан третьей звездой матча «Флорида» — «Торонто»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports

НХЛ назвала лучших игроков четвертого матча второго раунда плей-офф «Флорида» — «Торонто» (1:2).

Третьей звездой встречи стал российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский. Он отразил 23 из 25 бросков по своим воротам.

Второй звездой признан вратарь «Мэйпл Ливз» Жозеф Уолл, который отразил 24 из 25 бросков. Возглавил тройку его одноклубник Митчелл Марнер, набравший 2 (1+1) очка.

Сергей Бобровский
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
ХК Флорида Пантерз
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