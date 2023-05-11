Бобровский признан третьей звездой матча «Флорида» — «Торонто»
НХЛ назвала лучших игроков четвертого матча второго раунда плей-офф «Флорида» — «Торонто» (1:2).
Третьей звездой встречи стал российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский. Он отразил 23 из 25 бросков по своим воротам.
Второй звездой признан вратарь «Мэйпл Ливз» Жозеф Уолл, который отразил 24 из 25 бросков. Возглавил тройку его одноклубник Митчелл Марнер, набравший 2 (1+1) очка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Вегас - Эдмонтон
|2 - 1
|
Каролина - Нью-Джерси
|3 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|2 - 2
|
Торонто - Флорида
|1 - 3
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
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|11.05
|02:00
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Флорида – Торонто
|1 : 2
|11.05
|05:00
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Эдмонтон – Вегас
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