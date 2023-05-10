Кубок Стэнли, 11 мая: «Флорида» — «Торонто», «Эдмонтон» — «Вегас»

Матчи второго раунда плей-офф НХЛ.

НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала конференций. «Восток». Четвертый матч

02.00 мск. «Флорида» — «Торонто»

Счет в серии: 3-0

НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала конференций. «Запад ». Четвертый матч

05.00. «Эдмонтон» — «Вегас»

Счет в серии: 1-2

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