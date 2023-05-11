«Торонто» сократил отставание в серии с «Флоридой»

«Торонто» выиграл у «Флориды» в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ. «Мэйпл Ливз» сократили отставание в серии — 1-3.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 23 из 25 бросков по своим воротам. Его признали третьей звездой встречи.

Пятый матч состоится в пятницу, 12 мая. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

Второй раунд

Четвертый матч

«Флорида» — «Торонто» — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Голы: Нюландер — 3 (бол., Бантинг, Марнер), 23:29 — 0:1. Марнер — 3 (Маккейб), 50:03 — 0:2. Райнхарт — 6 (бол., Ткачак, Беннетт), 52:13 — 1:2.

Вратари: Бобровский (58:37) — Уолл.

Штраф: 26 — 16.

Броски: 25 (7+8+10) — 25 (6+15+4).

11 мая. Майами. FLA Live Arena. 19868 зрителей.

Счет в серии: 3-1.