«Торонто» сократил отставание в серии с «Флоридой»
«Торонто» выиграл у «Флориды» в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ. «Мэйпл Ливз» сократили отставание в серии — 1-3.
Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 23 из 25 бросков по своим воротам. Его признали третьей звездой встречи.
Пятый матч состоится в пятницу, 12 мая. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.
НХЛ
Плей-офф
Второй раунд
Четвертый матч
«Флорида» — «Торонто» — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Голы: Нюландер — 3 (бол., Бантинг, Марнер), 23:29 — 0:1. Марнер — 3 (Маккейб), 50:03 — 0:2. Райнхарт — 6 (бол., Ткачак, Беннетт), 52:13 — 1:2.
Вратари: Бобровский (58:37) — Уолл.
Штраф: 26 — 16.
Броски: 25 (7+8+10) — 25 (6+15+4).
11 мая. Майами. FLA Live Arena. 19868 зрителей.
Счет в серии: 3-1.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Вегас - Эдмонтон
|2 - 1
|
Каролина - Нью-Джерси
|3 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|2 - 2
|
Торонто - Флорида
|1 - 3
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
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|11.05
|02:00
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Флорида – Торонто
|1 : 2
|11.05
|05:00
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Эдмонтон – Вегас
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