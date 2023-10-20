Бобровский признан первой звездой матча «Флорида» — «Торонто»

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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча «Флорида» — «Торонто» (3:1). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой встречи признан российский голкипер Сергей Бобровский. 35-летний россиянин отразил 29 из 30 бросков по своим воротам.