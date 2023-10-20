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Сегодня, 05:17

«Филадельфия» одержала победу над «Эдмонтоном»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Филадельфия» обыграла «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. Встреча прошла на льду «Веллс Фарго Центра» в Филадельфии.

Две шайбы в составе победителей забросил форвард Кэм Аткинсон, а также по голу на свой счет записали Джоэл Фараби и Шон Уокер. У «Ойлерз» заброшенной шайбой отметился Зак Хайман.

«Флайерз» выиграли третий матч в сезоне и с 6 очками занимают 4-е место в Восточной конференции. «Эдмонтон» идет на 14-й строчке в Западной конференции — 2 очка.

Хоккей
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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1 Каролина 4 3 1 6
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3 Рейнджерс 3 2 1 4
4 Филадельфия 3 2 1 4
5 Питтсбург 4 2 2 4
6 Нью-Джерси 3 1 2 3
7 Коламбус 3 1 2 2
8 Вашингтон 3 1 2 2
Атлантический дивизион И В П О
1 Оттава 4 3 1 6
2 Детройт 4 3 1 6
3 Бостон 2 2 0 4
4 Торонто 3 2 1 4
5 Монреаль 3 1 2 3
6 Тампа-Бэй 4 1 3 3
7 Флорида 3 1 2 2
8 Баффало 3 1 2 2
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 3 3 0 6
2 Миннесота 3 2 1 4
3 Чикаго 4 2 2 4
4 Даллас 2 1 1 3
5 Сент-Луис 2 1 1 3
6 Виннипег 3 1 2 2
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Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 4 4 0 8
2 Ванкувер 3 2 1 4
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4 Калгари 3 1 2 3
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6 Эдмонтон 3 1 2 2
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Флорида – Торонто
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Тампа-Бэй – Ванкувер
 0 : 0
20.10 02:00
Филадельфия – Эдмонтон
 - : -
20.10 02:00
Рейнджерс – Нэшвилл
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Баффало – Калгари
 3 : 4
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