«Филадельфия» одержала победу над «Эдмонтоном»

«Филадельфия» обыграла «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. Встреча прошла на льду «Веллс Фарго Центра» в Филадельфии.

Две шайбы в составе победителей забросил форвард Кэм Аткинсон, а также по голу на свой счет записали Джоэл Фараби и Шон Уокер. У «Ойлерз» заброшенной шайбой отметился Зак Хайман.

«Флайерз» выиграли третий матч в сезоне и с 6 очками занимают 4-е место в Восточной конференции. «Эдмонтон» идет на 14-й строчке в Западной конференции — 2 очка.